فن ومشاهير

غادة عادل وحسن أبو الروس يقلدان مشهدها الشهير مع هنيدي بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشرت صفحة "أراب وود" عبر موقع إكس، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة غادة عادل بصحبة الفنان حسن أبو الروس ضمن كواليس مسلسل "حالة خاصة"

غادة وأبو الروس قاما بتقليد مشهدها الشهير مع محمد هنيدي بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والذي يقول فيه هنيدي "قولي حاجة واحدة من اللي ربنا كتبها علينا" موجها حديثه للفنان طارق لطفي

من ناحية أخرى حقق مسلسل "حالة خاصة" للفنانة غادة عادل نسب مشاهدة عالية على منصة "واتش إت" ويشارك في بطولته: طه دسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، ومن إخراج عبدالعزيز النجار

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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