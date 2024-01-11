أحلام تهنئ السلطان هيثم بن طارق

ميرنا وليد - بيروت - بعثت الفنانة الإماراتية أحلام تهنئة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

ونشرت أحلام مجموعة من الصور له على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت تعليقا:"كل عام وعُمان واحه الخير والبركه والحب والعطاء والسلام في ظل سلطانها جلاله السلطان هيثم المُعظم حفظه الله ورعاه وحفظ الله شعب عُمان الكريم الله الله يا عُمان ".

وكانت قد أحيت الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السعودية وعد والفنان السعودي محمد عبده زفافاً ضخماً وكبيراً لأحد الشخصيات المهمة، وانتشرت مقاطع مصورة من هذا الحفل الخاص.



