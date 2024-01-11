بلوك شيك وجمال مميز..نوال الزغبي تتألق بإطلالتها وتخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرها عبر حسابها الخاص، وظهرت نوال بلوك مميز وشيك إرتدت فيه قميص أبيض مع كرافات ملونة وجيلي سوداء وسترة رسمية باللون الأسود، ونسقت معها سروال باللون الأسد طويل وواسع من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت قد أحيت نوال الحفل في ليلة رأس السنة، في Marl City، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً.

نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً أغنيتها "فخامة معاليك" التي حققت نجاحاً كبيراً ووصلت إلى أرقام مشاهدات عالية.

الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت فيها نوال مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب من إخراج فادي حداد.

