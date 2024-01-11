تركي آل الشيخ يشارك أغنية لـ جورج وسوف وهكذا جاءت ردة فعل الأخير

ميرنا وليد - بيروت - نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي مقطع من أغنية "يا القدر" للفنان جورج وسوف التي كان قد طرحها في التسعينات وعلق كاتباً: "أبو وديع يضرب في الشريان اللي على اليمين".
ليرد عليه جورج وسوف : "وأنت في القلب كله يا أبو ناصر".
يذكر أن اغنية " يا القدر" من كلمات وألحان شاكر الموجي، وهي من ألبوم طرحه جورج وسوف في التسعينات وتحديداً خلال عام 1993.
يذكر ان جورج وسوف كان قد نشر مقطع فيديو تضمن صوراً له برفقة إبنه الراحل وديع، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على رحيل الإبن.
ضم الفيديو مجموعة من صور الراحل في فترات مختلفة من عمره، ووضع في الخلفية أغنية "نص عمري" التي كتبت خصيصاً لنعي الفقيد، والتي تتضمن كلمات مؤثرة وصف فيها وسوف إبنه الراحل بأنه "أحن الناس عليه"، وقدمها في أربعين وديع.
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