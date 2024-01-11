"مش قادرة أصدق إنه حقيقه".. ريهام عبدالغفور تحيي أربعين والدها بكلمات مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على احياء ذكرى الأربعين لوفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت "ريهام"، عبر حسابها قائلة "أربعين يوما يا حبيبي.. لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقه لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك لسه بصحى كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح إني كنت نايمة لحد ما أدرك إنه كابوس بس ما بيتصحيش منه من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا".

تابعت: "خسرت إحساسى إنى بنت بتجرى على أبوها تحكي له وتشكي له كل حاجة فاجأة كبرت أوى الله يرحمك يا حبيبى ويسعدك فى الجنة على قد ما كنت عايش تسعد كل اللى حواليك أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

يذكر ان رحل عن عالمنا الفنان القدير أشرف عبدالغفور، يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 الماضي، عن عمر ناهز 81 عام بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكانت برفقته زوجته التي نجت من الحادث.