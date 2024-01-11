مدانة بدهس شخصين.. تطورات جديدة في قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن

رفضت محكمة الجنح الكويتية المستأنفة، برئاسة المستشار سالم العسعوسي، إخلاء سبيل الفاشينيستا فاطمة المؤمن، المتهمة بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين. وقررت المحكمة استدعاء ضابط المباحث في جلسة 25 يناير المقبل، لاستكمال التحقيقات في القضية. وكانت محكمة الجنح الابتدائية قد قضت في أغسطس 2023 بحبس المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في القضية ذاتها.

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