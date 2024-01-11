بالفيديو: أول تعليق لـ باسم يوسف على إنقاذه حياة الإعلامي عماد أديب

في أول تعليق له على تصريحات عمرو أديب حول تدخله لإنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب، قال باسم يوسف إنه لم يفعل شيئاً يستحق الذكر، وإن عماد بخير بفضل سرعة استجابة السلطات الطبية في دبي.

وأضاف يوسف أنه لم يفعل سوى ما قد يفعله أي شخص آخر في مثل هذه الحالة، وهو قياس نبض عماد وطلب طبيب.

من جانبه، قال عمرو أديب إن يوسف قام بالإسعافات الأولية لإنقاذ شقيقه، ورافقه في سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وكان يطمئنه عليه باستمرار.

وأشار أديب إلى أن ما فعله يوسف لشقيقه الأكبر عماد سيظل ديناً في رقبته، وأن “الجدعنة والشهامة لا تقدر بأي شيء”.

وذكرت عدة مصادر صحفية أن ما حصل هو أن باسم وعماد كانا يتحدثان سوياً بعد انتهاء الجلسة الحوارية في المنتدى، ولاحظ باسم أن عماد يتصبب عرقاً، ولأن باسم طبيب وجرّاح قلب فقد عرف أنها بوادر أزمة قلبية وطلب نقل عماد إلى المستشفى فوراً.

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