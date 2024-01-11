"المساكنة وبنطلونها المقطع".. تصريحات شاهيناز التي أثارت الجدل في "قعدة ستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصدر اسم المطربة شاهيناز محركات البحث بعد لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات" على قناة ألفا.

وأثارت تصريحات شاهيناز خلال الحلقة حالة من الجدل على السوشيال ميديا، أبرزها:

- أنا قلعت الحجاب من ١٠ سنين ولما لبست بنطلون جينز مقطع الناس كلها اتكلمت وقالت دي لسه قالعة الحجاب

- أنا بشوف بنات كتير لابسة البنطلون ده، لكن شاهيناز لما تلبس أو تعمل حاجة دايما الناس تربطها بالحجاب

- مقدمة برامج محترمة، فريق إعدادها اتواصل معايا وكلموني أني أكون ضيفة معاها ووافقت وظبطت مواعيدي على هذا الأساس، لقيتهم بيكلموني قبل الحلقة بيومين بيلغوا الحلقة وقولت لهم مفيش مشكلة خالص بس أعرف السبب

- إعداد البرنامج اتهربوا شوية بس حد بكن له احترام وفيه بينا علاقة مهنية لطيفة كلمني قالي بصي من غير ما تزعلي هي قالت لنا أصل أنا هجيب شاهيناز نتكلم عنها في إيه، شاهيناز مالهاش فضيحة مالهاش جوازة وطلاق، عشان مشتمتش حد مثلًا ولا اتجوزت في السر

- مفكرتش اتصل بالموسيقار حلمي بكر أثناء مرضه، لكن ربنا يعلم إني مسامحاه على أي إساءة أساءها لي في يوم من الأيام، وهو موسيقار محترم وله مشوار طويل

- بالرغم من هجومه غير المبرر أحيانا، أتمنى له الشفاء وإنه يفضل وسط أهله وأحبائه، أنا وإنت يا أستاذ حلمي عارفين إني مطربة كويسة وعندي شغل كثير، مش صاحبة الأغنية الواحدة زي ما قلت سابقا، وأتمنى لك كل الخير وطول العمر

- أنهي المساكنة، اللي في أمريكا أو في أوروبا بيعملوها أن حد يأجر أوضة في بيت مشترك بس كل واحد في حاله، ولا المساكنة إن اتنين رجل وامرأة يعيشوا عيشة الأزواج وهم غير أزواج، أنا ست مسلمة وموحدة بالله وأعتقد أن كل الديانات بتحرم الفكرة دي ده زنا عشان بس منحورش الكلام، المساكنة اللي فيها علاقة زوجية بين رجل وامرأة غير متزوجين ده زنا ده كلام ربنا مش كلامي أنا، وأكيد أنا ضد، بحكم أني ست متدينة الحمد لله وفاهمة ديني وبحترم عقيدتي

_ محمد رمضان شخص متواضع جدا، وأنا محظوظة جدا إني اشتغلت معاه

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