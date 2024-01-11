الكشف عن السبب الصادم لوفاة ماثيو بيري نجم مسلسل Friends والشرطة تغلق القضية

كانت وفاة ماثيو بيري في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر واحدة من أكثر القصص مأساوية في عام ٢٠٢٣ بعد أن أذهلت وفاته هوليوود وألزمتها الصمت.

وفي تطوّر لافت حول اسباب الوفاة، كشف تشريح الجثة أخيرًا عن السبب وتستعد الشرطة الآن لإغلاق القضية.

وقد تمّ العثور على بيري، المعروف على نطاق واسع بدوره كشخصية “تشاندلر بينج”، في المسلسل الشهير “الأصدقاء”، ميتًا في حوض الاستحمام بمنزله في لوس أنجلوس.

كان الحادث محاطًا بالغموض في البداية تقريبًا، لأسباب ليس أقلها شعبيته وشبابه النسبي – كان بيري يبلغ من العمر ٥٤ عامًا فقط عندما توفي.

ومع ذلك، في كانون الأول/ديسمبر، كشف تقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس أن وفاته حدثت بسبب “التأثيرات الحادة للكيتامين”، وهي المادة الموجودة في الأدوية التي استخدمها الممثل لعلاج اكتئابه. ولذلك اعتبر حادثًا.

والآن أكدت الشرطة أن القضية الطبية مغلقة، وذكرت أن سبب الوفاة هو “التحفيز الزائد للقلب والأوعية الدموية وقصور في التنفّس”، بحسب التقرير الذي صدر.

ويعتقد أن مادة أخرى ساهمت في وفاته هي البوبرينورفين، الذي يشيع استخدامه في علاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية.

وبالمثل، فإن حقيقة غرقه والمرض الذي أصيب به الممثل في شرايينه التاجية سيكونان عاملين آخرين ساهما في النتيجة المميتة.

وكان وفاة الممثل قد صدمت عالم هوليوود خلال الأشهر الأخيرة من عام ٢٠٢٣، حيث كانت واحدة من أكثر حالات الوفاة حزنًا أيضًا من قبل المعجبين في السنوات الأخيرة.