بالفيديو- نسرين طافش تستعرض رشاقتها وقوتها أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الجيم

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو لها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه أثناء ممارستها التمارين الرياضية في الجيم، واستعرضت نسرين طافش رشاقتها وقوتها البدنية من خلال المنشور، حيث تثابر على ممارسة الرياضة والإهتمام بجسمها.



و في وقت سابق، أطلت نسرين طافش على الجمهور، وظهرت فيها بلوك مميز، إرتدت فيه فستاناً قصيراً باللون الأسود، مزيناً بالأزرار الكبيرة، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.

وحملت نسرين حقيبة يد من دار Louis Vuitton، يصل سعرها إلى 5 ألاف 300 يورو.

