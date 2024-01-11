المخرجة كارولين ميلان تفجع بوفاة والدها.. وتنعاه بكلمات مؤثرة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - فجعت المخرجة اللبنانية كارولين ميلان بوفاة والدها السيد حنا توفيق ميلان يوم الأربعاء الواقع فيه الـ 10 من الشهر الجاري.

وشاركت كارولين الجمهور صورة لوالدها الراحل، ونعته بكلمات مؤثرة للغاية قائلة: "طر عاليا يا أبي، حيث لا توجد حدود خارج السماء بالنسبة لي كنت الأب الأكثر استثنائية رعايتك وحبك ودعمك كانت غير مشروطة أعلم أن خسارتك ستعلم لدي طوال حياتي وسأشعر بغيابك لا تتردد في المغادرة بمرح

كلماتك وأفكارك لن تتلاشى أبدًا أعبر عن امتناني لك لكونك أعظم أب على وجه الأرض حتى نلتقي مجددا، المسيح قام حقاً قام".

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي من ذوي الراحل.

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