تركي آل الشيخ يشيد بلقاء محمد عبده وأصالة.. وهكذا ردت عليه الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، بالحلقة الفنية التي جمعت كل من الفنانة السورية أصالة والفنان السعودي محمد عبده، والإعلامي المصري عمرو أديب.



وقال تركي آل الشيخ: "حلقه للتاريخ ومع التاريخ الكبير للاسطوره فنان العرب محمد عبده على مدار ساعتين مع النجمه الكبيره اصاله ومع الاعلامي السعودي المتميز عمرو اديب".

وردت أصالة على منشور تركي آل الشيخ الذي أعادت نشره، وكتبت: "تشرّفت وسعدت بلقاء أستاذي الأغلى والصوت الأحبّ لقلبي والإنسان الأقرب لروحي فنّان العرب محمد عبده ..

مع الصديق الغالي عمر أديب الوقت مرق بسرعه والحكايا كتير حلوه وفيها كلّ النجاح والكفاح فيها قصة مابتشبه ولاقصه لأنها حكاية مسؤوليّه وإحترام فنّان عظيم من وطن عظيم".