موعد العرض الخاص لفيلم "مقسوم"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أبطال وصناع فيلم "مقسوم"، لانطلاق العرض الخاص يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يناير الجاري، بحضور أبطاله.

وكانت أطلقت شركة الانتاج التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات بداية من 18 يناير، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

قصة فيلم مقسوم

من المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي بداية من 18 يناير، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.