نهي العمروسي.. يوسف شاهين اكتشفها ومرض أم كلثوم أصابها

ياسر رشاد - القاهرة - يشار إلي أن الحظ ابتسم للفنانة نهى العمروسي عندما رشحها المخرج يوسف شاهين لتقديم دور محدود المساحة في الفيلم الشهير "حدوتة مصرية".

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وأنهت نهي العمروسي دراستها بالمعهد عام 1990، ونالت شهادة البكالوريوس.

وتألقا العمروسي في السينما والتلفزيون، وراهن عليها نجوم كبار مثل الزعيم عادل إمام الذي أشاد بموهبتها في فيلم "جزيرة الشيطان".

كما احترفت نهي العمروسي الكتابة، وقدمت مجموعة من "السيناريوهات" الرائعة لمجموعة مهمة من الأفلام.

نهي العمروسي

أعمال نهي العمروسي في السينما

وبالنسبة للسينما قدمت نهى العمروسي 20 فيلما أبرزها "جزيرة الشيطان" و"شمس الزناتي" أمام الزعيم عادل إمام، و"هيستيريا" بجانب أحمد زكي، و"حلق حوش" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي والفنانة ليلى علوي.

أعمال نهي العمروسي في التليفزيون

أما في التلفزيون يصل رصيدها إلى 19 مسلسلا، أشهرها "زيزينيا، شارع عبدالعزيز، مطلوب عروسة، إحنا الطلبة، مملكة الجبل".

وعن حياتها الخاصة: تزوجت الفنانة نهى العمروسي من الفنان مصطفى كريم بعد قصة حب كبيرة، ولكنه توفي في عز شبابه متأثرا بمرض السرطان، وأثمرت هذه الزيجة عن طفلة وحيدة اسمها "نازلي".

نهي العمروسي

وفاة زوج نهي العمروسي

ولم تقدم نهى العمروسي عددا كبيرا من الأعمال، وتأثرت بوفاة زوجها، وارتبكت حياتها فترة طويلة.

وكشفت سر اختفاءها عن الشاشة، قائلة: "الفن هو اللي يخاصمني، بتجيلي عروض كتيرة لكنها بلا قيمة".

مرض أم كلثوم

وكشفت نهي العمروسي عن سر التغيير الذي طال ملامحها وأثر على عينيها قائلة: "أعاني من نفس المرض الذي أصاب أم كلثوم وأجبرها على ارتداء نظارة، وهو الغدة الدرقية وبكل أسف ناس قالت إن تغير ملامحي عائد لتناول للمخدرات وهذا ليس صحيحا".