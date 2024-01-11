بالفيديو: فنانة مغربية ترد على اتهامات دنيا بطمة بتلفيق قضية حمزة مون بيبي لها

ردت الفنانة المغربية سعيدة شرف، على الاتهامات التي طالتها من مواطنتها دنيا بطمة بشأن القضية المعروفة باسم “حمزة مون بيبي”، نافية تبرئة القضاء لدنيا بطمة من الاتهامات التي وجهت لها في القضية، وأكدت أن الأخيرة أدينت في 3 تهم منها.

وأوضحت سعيدة شرف أن القضية تعود إلى عام 2017 عندما بدأ حساب على سناب شات في التهديد والتشهير والابتزاز لعدد من الأشخاص، موضحة أنها كانت واحدة منهم حيث تعرض لها الحساب بالهجوم والتنمر والإساءة والمس بعرضها بعد يوم من خطبتها.

وأكدت سعيدة شرف أنها لم تتقدم بشكوى ضد دنيا بطمة، موضحة أن الشكوى قدمت من المركز الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن الضحايا الذين تعرض لهم الحساب بالفضائح.

وشددت على كونها لا ترغب في إدخال دنيا بطمة إلى السجن، مشيرة إلى أنها على استعداد للتنازل عن الشكوى في حال ثبت أحد أنها تقدمت بها بالفعل ضد الفنانة المغربية.

وأضافت أن هناك محادثات كانت تجمع بين حساب حمزة مون بيبي ودنيا بطمة عبر تطبيق سناب شات تضمنت صورة لزوجها، قائلة: “كنت أبكي ليل ونهار ولا أنام، وعشت في خوف من نشر شيء عني، بالرغم من أنني لم أقم بشيء سيئ وكنت ضحية، هذا الحساب استمر في التشهير والابتزاز”.

وأكدت سعيدة شرف في نهاية حديثها أنها لا تتمنى رؤية دنيا بطمة في السجن وأنها ليست عدوتها واصفة الأخيرة بأنها عدوة نفسها.

ووجهت رسالة إلى دنيا بطمة، أوضحت فيها أنها كانت تتمنى أن تعتذر بدلاً من توجيه الاتهامات لها، قائلة: “لا يفرحني أن أراك في السجن؛ لأنني أم وأحس بك.. وكنت أنتظر أن تخرجي باعتذار، وليس الضرب في شخصي وإظهاري في صورة سيئة عند المغاربة الذين يمشون بالعاطفة والدموع.. الاعتذار من شيم الكبار، ولن أقبل بتمرير المغالطات في حقي؛ لكنني إنسانية، وأن قبل كل شيء، وأتمنى أن يتحقق مطلبها”.

وجاء رد سعيدة شرف على تصريحات دنيا بطمة التي اتهمت فيها بعض الأشخاص بمحاولة تضليل الرأي العام على مدار 4 سنوات من خلال المعلومات الخاطئة عن القضية التي اتهمت فيها هي وشقيقتها ابتسام بطمة.

وأكدت دنيا بطمة أن الحكم الصادر ضدها في المحكمة لمدة سنة كان بسبب شهادة زور في حقها وليس بسبب وجود دليل مادي على علاقتها بحساب حمزة مون بيبي.