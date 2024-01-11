هذا ما حققه فيلم "عصابة عظيمة" في شباك التذاكر بعد أسبوع من عرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس، حاجز المليون جنيه بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق فيلم "عصابة عظيمة" حتى الآن إيرادات قدرها مليون ٦٠٦ ألف ٦٧٣ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٧ أفلام أخرى بالسينمات هي: "شماريخ، ليه تعيشها لوحدك، الحريفة، أنا وابن خالتي، كارت شحن، أبو نسب، الإسكندراني"

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، كريم عفيفي، أحمد عزمي، محمد محمود، فرح الزاهد، رنا رئيس، إبراهيم السمان، ومن إخراج وائل إحسان