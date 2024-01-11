طفلة فلسـ طينية تغني أغنية "إختياراتي" من سيارة الإسعاف .. وهكذا كانت ردة فعل أحمد سعد

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان المصري أحمد سعد عن حزنه الشديد لما يحدث في قطاع غـ زة من قصف وقتل الأطفال والشيوخ من الجيش الإسرائيلي، حيث نشر فيديو لطفلة فلسـ طينية صغيرة في سيارة الإسعاف مع أسرتها وهي تغني أغنية "اختياراتي".



وفي الجزء الثاني من الفيديو نرى مجموعة من الأطفال الفلسطــ ينيين في أحد المخيمات، يغنون ويرقصون على أنغام أغنية" إختياراتي"

ونشر أحمد سعد الفيديو و علق أحمد سعد كاتباً : "أكتر شيء تعبني لما شوفت الفيديو دا، ناس فاكراني في عز وجعهم، وأنا عايش و ناسي أوجاعهم".