هاندا أرتشيل ترفع الصوت: "دعوني وشأني"

ميرنا وليد - بيروت - ردّت النجمة التركية هاندا أرتشيل على كل من يتحدث بالسوء عن حياتها الخاصة وتمثيلها، اذ قالت: "اصبحت وجه المدفع ، يتم بشكل مستمر الحديث عن تمثيلي و عن حياتي الشخصية ، تعبت من مجابهة كل هذا ، دعوني و شأني ارجوكم".



وكانت قد خطفت هاندا أرتشيل الأنظار، بفستان أزرق قصير شديد الأنوثة والجمال.

ونشرت هاندا صورها مرتدية الفستان في عطلة إلى بالي، مع حبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي.

يصل سعر الفستان إلى 6 آلاف و 730 ليرة تركية، ما يعادل 220 دولار أميركي، لكن الجمهور التركي رأى أن هذا المبلغ مرتفع كسعر فستان.