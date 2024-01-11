ميرنا وليد - بيروت - ردّت النجمة التركية هاندا أرتشيل على كل من يتحدث بالسوء عن حياتها الخاصة وتمثيلها، اذ قالت: "اصبحت وجه المدفع ، يتم بشكل مستمر الحديث عن تمثيلي و عن حياتي الشخصية ، تعبت من مجابهة كل هذا ، دعوني و شأني ارجوكم".
وكانت قد خطفت هاندا أرتشيل الأنظار، بفستان أزرق قصير شديد الأنوثة والجمال.
ونشرت هاندا صورها مرتدية الفستان في عطلة إلى بالي، مع حبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي.
يصل سعر الفستان إلى 6 آلاف و 730 ليرة تركية، ما يعادل 220 دولار أميركي، لكن الجمهور التركي رأى أن هذا المبلغ مرتفع كسعر فستان.
كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل ترفع الصوت: "دعوني وشأني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.