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ميرنا وليد - بيروت - أشعل الممثل المصري أحمد الفيشاوي حماس الجمهور لأخر أعماله التي يستعد لطرحها وهو فيلم "عادل مش عادل"، حيث شارك متابعيه البوستر الرسمي للفيلم معلقاً عليه بالقول: "عادل مش عادل " يوم ٢٤ يناير بجميع دور العرض، قصه و سيناريو و حوار :أدهم سعيد و حسام كمال"، كاشفاً عن موعد الطرح.
وكان أثار أحمد الفيشاوي الجدل بظهوره الأخير في الاعلان الترويجي والأفيش الرسمي لأحدث أفلامه السينمائية "عادل مش عادل"، وذلك بسبب شكله المختلف في الصور.
ولفت الفيشاوي الأنظار بتغيّر شكله بالكامل، إذ تفاعل المتابعون مع الإعلان الرسمي للفيلم الذي ظهر فيه الفيشاوي بشكل مختلف ومن دون أي وشوم في جسده ورقبته، ما أثار جدلاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي..أحمد الفيشاوي يشعل حماس الجمهور لـ "عادل مش عادل" ويكشف عن موعد الطرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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