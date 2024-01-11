فتاة إدعت أنها شقيقة شيرين عبد الوهاب من الأم وأنها تخلت عنها هي ووالدتها .. فهكذا كان رد شقيق شيرين

ميرنا وليد - بيروت - أثارت فتاة تدعى "منيرة" جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بعد قيامها بنشر فيديو لها تشير فيه أنها شقيقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الأم وأنها تخلت عنها هي ووالدتها.



وبعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل كبير، وخروج شقيق شيرين عن صمته وتهديده لها برفع قضية ضدها بسبب كذبها، خرجت منيرة في فيديو جديد، بعدما حذفت الفيديو الأخير لتوضح في فيديو جديد كشفت خلاله أن انتحالها شخصية أخت شيرين ما هو إلا بغرض الهزار، كما قدمت الإعتذار من شيرين عبد الوهاب.

وقالت الفتاة المدعية انها شقيقة شيرين خلال الفيديو: "إحنا شعب بطبيعتنا بيحب الهزار، لكن أنا ما شهرتش بشيرين عبد الوهاب خالص اللى شهر بشيرين، اللي شهر بيها كل واحد شاف وشارك الفيديو من قبل ما يتأكد من صحته، يا شيرين حقك عليا أنا كنت بهزر والناس اللي خدته بجد عايزين يعملوا قلق، وبعد ما نزلت الفيديو لقيته عامل ضجة كبيرة".

وكان محمد عبد الوهاب قد علق قائلاً عبر حسابه: "حسبي الله ونعم الوكيل، أهو زي ما إنتو شايفين كده ناس مريضة وناس حقودة، وناس مقرفة وناس غلاوية وبلاوى بتتحدف علينا وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة وخلصنا من لوسى جابتلنا توتي، وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى ما يعلم بيه إلا ربنا".

وتابع: "ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب وشوية ونلاقي اخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص، مش عارف أقول حسبي الله ونعم الوكيل على مين بالضبط على الناس دي ولا على اللي حطنا فى الليلة دى غصب عننا، وسيتم تقديم بلاغ رسمى ضد المريضة دى نشوف إيه حكايتها ومين وراها ".