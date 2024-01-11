آسر ياسين وأمينة خليل يستمران في المركز الرابع بـ"شماريخ" وهذا ما حققاه يوم أمس

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم "شماريخ" من بطولة الممثلين المصريين آسر ياسين وأمينة خليل نجاحاً مستمراً في دور العرض، إلا أنه إحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة، حيث حقق يوم أمس إيرادات قدرت بـ 127 ألف جنيه.



الفيلم من إخراج وتأليف عمرو سلامة، ويشارك في بطولته الممثلون خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت والطفلة لافينيا نادر.

وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمطاردات، حول رؤوف الابن اللقيط الذي يسعى لاعتراف والده تاجر السلاح (خالد الصاوي) به. ويضطر رؤوف للعمل معه في أعماله المشبوهة، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن كلفه بمهمة اغتيال ابنة أحد أعدائه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار.