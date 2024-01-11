ريهام عبد الغفور في رسالة رثاء لوالدها: "بصحى كل يوم أفتكر أنه كابوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور، رسالة رثاء لوالدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام ، صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أربعين يوم يا حبيبي.. لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة.. لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك".

وتابعت ريهام: "لسه بصحى كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح اني كنت نايمة لحد ما أدرك أنه كابوس بس ما بيتصحيش منه.. من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا".

وأوضحت: "خسرت إحساسي إني بنت بتجري على أبوها تحكي له وتشكي له كل حاجة، فاجأة كبرت أوي".

وأضافت ريهام: "الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة علي قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك ..أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا في ديسمبر 2023، إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.