"خسيتي أوي ليه؟" ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك" ، "القمر الأسود" ، "جميله أوي ..بس خسيتي أوي ليه كدا؟"، "إيه القمر والحلاوة دي".

واحتفلت ميرنا نور الدين، بحفل زفافها في يونيو 2023 بأحد القاعات بمدينة 6 أكتوبر وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعدد من النجوم المقربين من العروسين.

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نور الدين فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، محمد أسامة، رنا رئيس، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد الوهاب.