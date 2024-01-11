أحمد الفيشاوي يطرح بوستر جديد لفيلم "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، الترويج لأحدث أعماله السينمائية "عادل مش عادل" استعدادًا لطرحه يوم 24 يناير الجاري.

ونشر "الفيشاوي" بوستر جديد للفيلم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وتصدره عدد من نجوم الفيلم وهم شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، وعلق: "عادل مش عادل يوم 24 يناير بجميع دور العرض قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري".

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" الذي يعيش مخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

الفيلم بطولة شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كانت فيلم "رهبة" وعرض بالسينمات خلال عام 2023.