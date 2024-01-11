جيسي ويليامز يستمر بالتضامن مع فلسـ طين بـ تي شيرت ضد التمييز العنصري

ميرنا وليد - بيروت - يستمر النجم الأمريكي جيسي ويليامز في دعم فلسـ طين كعادته، حيث ظهر بتيشرت من تصميم ماركة الأزياء الفلسـ طينية "بالي روتس".

وإحتوى لباس جيسي ويليامز على عبارة "نادي معادة الأبارتايد"، وهذا يرمز لنظام الفصل العنصري الذي تطبقه إسرائيل .

الجدير بالذكر أن نجم Grey’s Anatomy جيسي ويليامز من أشد الداعمين للقضية الفلسـ طينية، حيث أنه دعم منذ أسابيع، السباح المصري عبد الرحمن هريدي الذي توج بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.

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