"خلصانة بوداع".. تامر عاشور يطرح أغنية "هيجيلي موجوع"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان تامر عاشور أحدث إصداراته الشتوية “هيجيلي موجوع”، منذ دقايق عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

صناع أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، وكان قد نشر تامر عاشور في وقتٍ سابق مقطع من الاغنية أثناء المرحلة الأخيرة لتنفيذها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال عديت، والتي حققت أكثر من 730 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.