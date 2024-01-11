بالفيديو- محمود الليثي يطلق أحدث أغانيه "الجدع"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري محمود الليثي أحدث أغنياته "الجدع" ضمن مجموعة من الأغاني التي سيطرحها خلال الفترة القادمة.

وأغنية "الجدع" من تأليف وألحان محمود الليثي، وهي من توزيع باسم منير وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ. وتقول كلمات أغنية "الجدع" :

"بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين

أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة

طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال

حبة عيال عيال طب فين رد الجميل

ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع

طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع

وكلامكم مش مبلوع

شارع الخيانة مليان بشر حتى الرجولة بينا في خطر

غدارين طماعين خلوا قلبى عاش حزين

مفيش أمان أمان كلوا كداب يا مان

وخيانة كدة علني ووشوش زي الألوان

من ناس كتير قلبي اتظلم وأنا خدت فيهم مليون قلم

خداعين جراحين قولولي بس أروح لمين "

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