أماندا بيت ظهرت لأول مرة على المسرح في سنها الثالث .. وتم اختيارها كواحدة من أجمل 50 شخصًا في العالم

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية، أماندا بيت التي ولدت ونشأت في مدينة نيويورك، هي ابنة بيني (ليفي)، أخصائية اجتماعية، وتشارلز بيت، محامٍ، ولديها أخت أكبر، والدها من أصل إنجليزي وألماني، وكانت والدتها من عائلة يهودية من ألمانيا وروسيا والمجر.

كان أجداد بييت هم السياسي صموئيل ليفي وشوبيز إمبريساريو إس إل. روثافيل.

ظهرت بييت لأول مرة على خشبة المسرح في سن الثالثة، عندما قفزت على المسرح أثناء إحدى المسرحيات. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه البداية المبكرة، فقد درست التمثيل لاحقًا باعتباره هواية أكثر من أي شيء آخر. درست التاريخ في جامعة كولومبيا، حيث أقنعها أستاذ الدراما بإجراء اختبار أداء لمدرس التمثيل أوتا هاغن، الذي تابعت معه الدراسة لمدة أربع سنوات. خلال هذا الوقت، شاركت في إحياء مسرحية "Awake and Sing" للمخرج كليفورد أوديتس خارج برودواي. لقد دعمت نفسها خلال مرحلة الاختبار في حياتها المهنية من خلال العمل كنادلة ومع الشيكات المتبقية التي تلقتها من إعلان تجاري لحلوى Skittles. أثمرت المثابرة والعمل الجاد، وفي عام 1995، ألقيت دور البطولة كضيفة في المسلسل الناجح "القانون والنظام" (1990).

أول فيلم روائي طويل لها جاء في عام 1995 مع فيلم Animal Room (1995). لفترة من الوقت بعد ذلك، واصلت أماندا العثور على عمل ثابت ولكنها وجدت نفسها أيضًا تظهر في عدد كبير محبط من الأفلام المستقلة التي لم يتم اختيارها للتوزيع مطلقًا. ومع ذلك، فقد التقت بصديقها بريان فان هولت في موقع تصوير الفيلم المستقل Whipped (2000). أدى دورها في دور المرأة الضاربة المبتذلة ذات القلب الذهبي في الكوميديا ​​الناجحة The Whole Nine Yards (2000)، أمام بروس ويليس، إلى نقلها من دور داعم إلى سيدة رائدة. في نفس العام، تم اختيارها كواحدة من أجمل 50 شخصًا في العالم من قبل مجلة "People".