شريهان تستعين بنيلسون مانديلا بعد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت الفنانة شريهان، صورة لرئيس جنوب إفريقيا السابق والمناضل السياسي الراحل نيلسون مانديلا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بالتزامن مع إقامة جنوب إفريقيا دعوة قضائية ضد الكيان الصهيوني بمحكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وظهر "مانديلا"، بالصورة وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية بأحد المناسبات وهو ما ليس بجديد على المناضل الراحل ودعمه للقضية الفلسطينية طوال حياته وكان مناهضًا لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وعلقت شريهان، مؤخرًا على العديد من الأحداث السياسية المتصاعدة في قطاع غزة منها استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لعدم وقف إطلاق النار خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي مطلع شهر ديسمبر الماضي.

وقامت "شريهان" مؤخرًا بتهنئة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي والتي كانت ضمن المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونشرت "شريهان" مقطع فيديو من كواليس الإفراج عن "عهد" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت: "حمد الله على سلامتك يا إبنتي القوية الصامدة، صمود الحق فى وجه الباطل وهو الكيان الصهيوني المحتل النازي الفاشي، ما أجمل كلماتك يا عهد الصمود والكرامة والعزة والأمل، الله يطعم كل الأسرى وأهاليهم هاي الفرحة يارب، فرحتكم منقوصة وحقوقكم مسروقة يا إبنتي عهد ويشهد عليها وعليكم الحق سبحانه والعالم أجمع تاريخ بالنكبة؟، تاريخ النكبة منذ عام 1948 وإلى يومنا هذا".

وتواصل "شريهان" دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضد الشعب الفلسطيني ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، وهاجمت مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مشاركته فى مجازر الكيان الصهيوني بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

يذكر أن، آخر أعمال شريهان كانت العرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.