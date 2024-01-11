لم يتمالك نفسه.. مُعجب ينهار باكيًا أمام الديفا «هيفا وهبي» والمفاجأة في رد فعلها (فيديو)

كتب امير فتحي في الخميس 11 يناير 2024 11:18 مساءً - أعرب أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن سعادته الكبيرة بلقائها، مؤكدًا أن حلمه تحقق برؤيتها، خلال حفل ملك جمال لبنان.

معجب يبكي بعد رؤية هيفاء وهبي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يبكي بشدة بعد رؤيته الفنانة هيفاء وهبي، في سيارتها، وقبّل يدها، وتأثرت هيفاء بـ بكائه قائلة: دول دموع الفرح؟ أنا مبسوطة إني شوفتك.

ورد المعجب على هيفاء قائلًا: أنا مبسوط كتير إني وصلت لـ عندك، شكرًا ليكي، بجد ده حلمي واتحقق النهارده، من زمان بحبك والله.

تعكس هذه الردة الفعل الإيجابية تفهمًا ولباقة من قبل هيفاء وهبي تجاه معجبيها، وكيف استطاعت تحويل الموقف الغير متوقع إلى لحظة استثنائية قبل حفلها.

حفل هيفاء وهبي في رأس السنة

وسبق، ظهرت هيفاء وهبي في حفلتها الغنائية في ليلة رأس السنة في إحدى الفنادق الكبري في بيروت، وهي مرتدية فستان باللون “الأحمر اللامع” من تصميم رامي سلمون، وغيرت من تنسيق الفستان الأصلي بالاستغناء عن الـ Cape والظهور بقفازات شفافة من اللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، وحرصت هيفاء علي تقديم مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: “ملكة جمال الكون”، “بوس الواوا”، “مابضعفش” وغيرهم الكثير من الأغاني.

فيلم “جوري”

من ناحية أخرى، تستعد النجمة هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد “جوري” مع الفنانين محمود الليثي وكريم عفيفي.

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت معلقة “جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024”.

كانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وكتبت معلقة “”فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة”.

فيلم «رمسيس باريس»

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

الخليج 365

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