«اسمي الحقيقي دانيال».. من هو المرشح الأول لدور شريف منير في «ولاد العم»؟ (فيديو)

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يناير 2024 12:48 صباحاً - في لقاء سابق للفنان كريم عبدالعزيز في برنامج «صاحبة السعادة»، كشف كواليس فيلم «ولاد العم» قائلًا :«قبل شريف منير، كان دور أحمد السقا، وقرأنا السيناريو في مكتب المخرج شريف عرفة ووافقت على الدور».

صاحب أول ترشيح لدور دانيال في ولاد العم

وتابع كريم عبد العزيز خلال لقاءه مع صاحبة السعادة: «واعتذر السقا على الدورلأنه كان بيصور فيلم إبراهيم الأبيض».

أشهر مشاهد الفيلم

أحد أشهر المشاهد في الفيلم، حينما قام ضابط الموساد بخطف سلوى والتى من المفترض أنها زوجته وأبنائهما، إلى إسرائيل، حيث قال لها وهم على متن مركب، “أنا اسمى الحقيقى دانيال”، حيث ظنت أنه يمزح معها حتى اكتشفت الحقيقة.

شريف منير ولاد العم

يقول مؤلف الفيلم عمرو سمير، فى أحد البرامج التلفزيونية، “فكرة الفيلم جاءتنى حينما كنت مع زوجتى في مركب في بورسعيد فشعرت بقلق فقلت لها إحنا رايحين إسرائيل وأنا جاسوس إسرائيلى.. وحينما عدت تواصلت مع شريف عرفة”.

فيلم «ولاد العم»

فيلم «ولاد العم» بطولة كريم عبدالعزيز ومنى زكي وشريف منير وانتصار وكندة علوش، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداثه عن ضابط بالموساد مسؤول عن تكوين شبكة جاسوسية لتنفيذ اغتيالات في مصر، يتزوج بفتاة مصرية دون أن يخبرها بحقيقته، ثم يهرب بها رغمًا عنها إلى إسرائيل ضاغطًا عليها بحرمانها من أولادها. فترسل المخابرات المصرية ضابطًا لكشف نوعية المعلومات التي حصل عليها وإعادة الزوجة المخدوعة للقاهرة بصحبة طفليها.

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