نيكولا معوض يعبر عن غضبه من المقارنة بين الممثل اللبناني والممثل السوري : "تفاهة ما بعدها تفاهة"

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل اللبناني نيكولا معوض عن غضبه من المقارنات التي إعتدنا عليها في السنوات الأخيرة بين الممثل اللبناني والممثل السوري ، وعبر عن ذلك عبر خاصية الحالة كاتباً : "أمنيتي للـ 2024 إنّو تخلص أزمة الممثل السوري والممثل اللبناني ليرجع يعمّ السلام بمنطقتنا العربيّة"، وختم معوض منشوره بعبارة "تفاهة ما بعدها تفاهة.

عيب والله عيب".

وعلق نيقولا معوض على السخرية والانتقادات التي وجهت إليه بسبب إطلالته التي ظهر بها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، مؤكداً أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها بإطلالات مماثلة. ولفت أنه إعتمد مثل تلك الإطلالات منذ ما يقرب من 4 سنوات، خاصة أنها تكون أكثر مناسبة للحدث، حسب قوله.. مشيراً إلى أن الفنانين من الممكن لهم الظهور بتلك الإطلالات على السجادة الحمراء.