بعد أزمتها بسبب عادل إمام.. مادلين طبر تنصح شيرين بالذهاب لمصحة نفسية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة مادلين طبر، رسالة لـ شيرين عبد الوهاب نصحتها خلالها بالذهاب لمصحة نفسية.

وقالت مادلين، ببرنامجها "قعدة مع مادلين": "شيرين عبد الوهاب خدت (ديتوكس) ومعملتش تأهيل ونزلت بيروت، وشيرين ثروة قومية".

وخلال الحلقة وجهت مادلين طبر للمطربة شيرين عبد الوهاب نصيحة كمعجبة ومحبة لها بالذهاب لمستشفى متخصص لعلاج أعراض الانسحاب من (الديتوكس) بعد كل ما مرت به من أزمات سامة، مؤكدة أن "شيرين" بعد علاج الانسحاب الأول الذي قامت به كان عليها أن تقوم ببرنامج تأهيل ولو بالبيت عن طريق متخصص، ولكنها لم تفعل ذلك.

فيما قال الدكتور محمود صقر المتخصص في علاج الإدمان، خلال استضافته بالبرنامج: "شيرين ممكن تاخد برنامج من البيت وتاخد مشرف أو مشرفة تمشيها على خطوات تعرفها هتمشي على برنامج إيه؟، وتبتدي معاها من هو المدمن؟ لتوصل بها للخطوة الـ 10".

مادلين طبر، كانت أثارت جدلا واسعا بسبب تصريحاتها عن النجم الكبير عادل إمام خلال حضورها حفل ختام مهرجان المسرح القومي، إذ طالبت عائلة الزعيم بالإفراج عنه، مؤكدة إنهم السبب في عدم تكريمه كما وجهت التحية لمن ذهبوا لمنزله من النجوم خلال الفترة الماضية، وقاموا بالاحتفال بعيد ميلاده.

على جانب آخر، كانت شيرين عبد الوهاب، قد حسمت الجدل حول ارتباطها، بعد أيام من تصدرها قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب ما تردد عن وجود قصة حب تجمعها مع أحد الأطباء، ظهر بجوارها في كواليس حفل رأس السنة الذي أقيم في الإمارات.

شيرين أثارت حالة من الجدل، مع انتشار أنباء عن إرتباطها و طبيب أمراض النساء د. تامر سليم، خاصة عقب ظهوره بصحبتها في كواليس الحفل.

وفي بيان لها الثلاثاء الماضي، حصلت عليه "الخليج 365"، قالت: " تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ما تم تداوله من أخبار صحفية، عن علاقاتها بأحد أصدقائها من داخل الوسط الفني، أو خارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها، في أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "وتتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها، وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء".

وأضاف: "كلفت الفنانة مستشارها القانوني د. حسام لطفي، بملاحقة راغبي الشهرة، بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم، عما يفعلون".

يذكر أن، شيرين عبد الوهاب، أعلنت مؤخرا طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، للمرة الثانية، خلال فترة الزواج التي دامت 6 سنوات.

وترددت شائعات حول قصة حب جديدة تجمع شيرين بطبيب شهير، "خطيب" سابق للفنانة ميرهان حسين.