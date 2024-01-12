تعليق جديد من شريف منير بشأن طلاقه من زوجته لورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان شريف منير ضيفًا على برنامج الإذاعي "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي ويعرض على راديو "نجوم إف إم".

وتطرق شريف، عن العديد من الموضوعات التي تتعلق بطلاقه من زوجته لورا أحد والذي أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن ضعف إيرادات فيلمه "ليه تعيشها لوحدك"، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن طلاقه من زوجته لورا، قال: "الناس كلها بيحصلها كده، بس احنا عشان تحت الأضواء وكل حاجة بتتنسي بعد كده والناس هتسيبنا في حالنا بس طبعًا أم أولادي ست بحترمها وكان فيه حياة حلوة بينا جدًا في وقت من الأوقات ومقدرش أنساها وفي حاجات مكنتش كويسة هي اللي أدت للانفصال وأهم حاجة عندي أن بناتي يبقوا عايشين كويس وببقي بحافظ عليهم وبحافظ على شعورهم".

وأضاف: "بقول للناس متبقوش قاسيين ومتبقوش بتجرحوا لأن مش لوحدنا بتتجرح في ناس حوالينا بتتجرح مالهاش ذنب، وربنا يخلي لي أصحابي وأختي والناس اللي وقفوا جنبي ربنا يخليهم لي لأن أنا مريت بأزمة جامدة وموضوع الانفصال مؤلم وخصوصًا لما تكون عيشتي معاهم سنين بس ساعات بيبقى أحسن ما يبقوا موجودين مع بعض بيبقى الأذى أكثر".

يذكر أن، شريف منير أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته لورا في شهر سبتمبر الماضي، ونشر بوست عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وعلق: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب".

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