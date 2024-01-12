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ميرنا وليد - بيروت - حقق مسلسل "إمرأة في حياتي" نجاحا كبيرا حين عرضه في العالم العربي، اذ ان المسلسلات المكسيكية قديما كانت تجذب الجمهور بشكل كبير قبل بدء عرض المسلسلات التركية.
اليوم نعرض لكم صورة لبطل مسلسل "إمرأة في حياتي" الممثل ماريو أنطونيو سيمارو باز وهو ممثل كوبي أميركي أصبح عمره 52 عام، واللافت هو ان ملامحه ما زالت كما هي، اذ يشير الكثير من الجمهور الى انه ربما يخضع لبوتوكس وفيلر كي يبقى محافظا على شكله.
الجدير ذكره ان مسلسل "إمرأة في حياتي" عرض لأول مرة عام 1998.
كانت هذه تفاصيل خبر بطل مسلسل "إمرأة في حياتي" هكذا أصبح شكله بعمر الـ 52 عاماً- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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