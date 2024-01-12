شبيه محمد صلاح يحدث ضجة ويكشف عن هذا الموقف-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - نلاحظ دائما بأن هناك أشخاصا يشبهون الى حد كبير نجم معين، فمثلا لاعب كرة القدم الشهير محمود صلاح لديه الكثير من الجمهور الذي يتابعه، فهو ايضا هناك من يشبهه بشكل كبير، هذا الشخص اسمه أحمد بهاء وهو مهندس من محافظة الجيزة وعمره 28 عاما، فـ قد تداولت الصحافة صورته بـ شكل كبير.
ويقول أحمد بهاء عن شبهه بـ محمد صلاح: "أثناء دخولي المطاعم أو شراء منتج، كثيرا ما يرفض أصحاب المحلات أخذ ثمنها مني على اعتبار أنني النجم محمد صلاح".
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