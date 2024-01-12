صدور الحكم النهائي بحق "سفاح الجيزة" بعد عرض مسلسله

ميرنا وليد - بيروت - رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من المتهم قذافي فراج، المعروف بلقب "سفاح الجيزة"، الذي قتل زوجاته، بالإضافة الى انه قتل فتاة في الإسكندرية بعد استيلائه منها على مبلغ 45 ألف جنيه، بعد أن كان قد وعدها بالزواج.



المحكمة رفضت الطعن المقدم منه على حكم صادر ضده بالإعدام، في قضية قتل فتاة في الإسكندرية، في الطعن رقم 9046 لسنة 91 جنايات إعدام في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية، وأيدت حكم الإعدام.

وكان المتهم قد طعن بالحكم الصادر بحقه بعد عرض مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي تناول قصة حياته، وكان من بطولة الممثلين أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، إخراج هادي الباجوري، تأليف محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.