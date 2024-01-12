صورة معتصم النهار وهو طفل؟

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الممثل السوري معتصم النهار بشعبية كبيرة في العالم العربي، إذ إن أعماله التمثيلية حازت نسب متابعة عالية، نذكر منها "ما فيي" و"صالون زهرة".



اليوم نعرض لكم صورة للممثل معتصم النهار من طفولته، بعدما كانت قد تداولتها صفحات تابعة لجمهوره، مشيرة الى انها تعود له.

وكان قد عايد معتصم النهار إبنته ساندرا بمناسبة عيد ميلادها بصورة عائلية جمعته بها وبزوجته لين برنجكجي، وعلق قائلاً: "ابنتي ساندرا "عيد ميلاد سعيد لأغلى ما أملك في العالم! أنتِ سر السعادة في حياتنا، وأتمنى لكِ سنة جديدة مليئة بالحب والنجاح. أنتِ الوردة الجميلة في حديقة حياتنا، ودمتِ محاطة بالفرح والسعادة دائمًا. نحبك كثيراً".