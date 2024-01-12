ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري شريف منير عن حياته الشخصية بعد الإعلان عن طلاقه من الممثلة المعتزلة لورا عماد مؤخراً، وقال: "دي حاجات تحصل لكل الناس، لكن إحنا تحت الأضواء، وبعد يومين الناس هتنسى وتسيبنا في حالنا".
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم": "طبعا أم أولادي ست أحترمها، وكان في حياة حلوة جدا بيني وبينها في وقت من الأوقات مقدرش أنساها، وحاجات مش كويسة أدت إلى الانفصال". وأضاف: "أهم حاجة عندي بناتي يعيشوا كويس، وإني أحافظ عليهم وعلى شعورهم".
ووجه شريف رسالة لمحبيه وقال: "أقول للناس بلاش تبقوا قاسيين وجارحين، لأن في ناس حوالينا بتتجرح بدون ذنب. ربنا يخلي أصحابي وأختي وكل من وقف جنبي، لإني مررت بأزمة جامدة".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير يتحدث لأول مرة بعد طلاقه.. هذا ما كشفه عن زوجته السابقة لورا عماد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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