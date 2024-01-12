شريف منير يتحدث لأول مرة بعد طلاقه.. هذا ما كشفه عن زوجته السابقة لورا عماد

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري شريف منير عن حياته الشخصية بعد الإعلان عن طلاقه من الممثلة المعتزلة لورا عماد مؤخراً، وقال: "دي حاجات تحصل لكل الناس، لكن إحنا تحت الأضواء، وبعد يومين الناس هتنسى وتسيبنا في حالنا".



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم": "طبعا أم أولادي ست أحترمها، وكان في حياة حلوة جدا بيني وبينها في وقت من الأوقات مقدرش أنساها، وحاجات مش كويسة أدت إلى الانفصال". وأضاف: "أهم حاجة عندي بناتي يعيشوا كويس، وإني أحافظ عليهم وعلى شعورهم".

ووجه شريف رسالة لمحبيه وقال: "أقول للناس بلاش تبقوا قاسيين وجارحين، لأن في ناس حوالينا بتتجرح بدون ذنب. ربنا يخلي أصحابي وأختي وكل من وقف جنبي، لإني مررت بأزمة جامدة".