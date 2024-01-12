محمد فؤاد عن ارتباط ابنتيه "آلاء الله وبسملة": "اللي هييجي يطلب إيديهم هديله بالقلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان محمد فؤاد، ضيفًا ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرق "فؤاد" عن سبب غيابه من الساحة الفنية، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، وعلاقته بأسرته وخلافه مع الفنان محمد هنيدي، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن السبب وراء اختياره أسماء بناته آلاء الله وبسملة، فقال: "آلاء الله مكتوبة في القرآن الكريم، وأنا بعشق سورة الرحمن وكان فيه راجل طيب ومقرئ جميل كان كل جمعة وأنا قاعد لوحدي قبل ما أتجوز، كنت أطلب منه يقرأ سورة الرحمن وأنا في عشق بيني وبين صورة الرحمن ومختار أسامي البنات من سورة الرحمن".

وعن ارتباط بناته، أضاف: "أنا حالف لـ بسملة أول ما هييجي يطلب إيديها هديله بالقلم، ومحضر إيديا هييجي يطلبها أي حد هييجي يطلب إيد بسملة أو الاء، أنت مين عشان تيجي تاخدهم من حضني.. وربنا يكون في عون كل واحد بيعيش الإحساس ده".

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