كلوي كارداشيان بجلسة تصوير صـ ـادمة .. استبدلت الملابس الداخلية بتفاحة!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان صورة لها من جلسة تصوير جريئة حضعت لها لصالح مجلة ""tmrw

وبدت كلوي بغاية الجمال الا انها اثارت الجدل بما ارتدت اذ اختارت بلايز سوداء لبستها بطريقة نصفيه على جسمها وحملت تفاحة لكي تجبئ المنطقة "الحميمة" من جسمها التي لم يجبئها الفستان كما انه تميّز بفتحة على الخصر.

ولكسر رتابة اللوك وضعت قرطين كبيرين من الحبوب اللماعة ورفعت شعرها عن وجهها أما المكياج فكان ناعماً للغاية واعتمدت على الالوان الهادئة والناعمة.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بين من أحب وبين من رآها جريئة أكثر من اللزوم.