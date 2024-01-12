إيمي وينهاوس تنبعث من جديد بعد ١٣ عامًا على رحيلها… اقرأ التفاصيل

بعد انتظار طويل تم اصدار المقطع الترويجي لفيلم “Back to Black” وهو يتناول السيرة الذاتية للمغنية الإنكليزية إيمي وينهاوس، والمتوقع بدء عرضه في الصالات السينمائية في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٤.

الفيلم يسلّط الضوء على معاناة المغنية وكاتبة الأغاني ايمي وينهاوس، من إدمان المخدرات والكحول وتطفّل وسائل الاعلام على حياتها الخاصة، حتى وفاتها عام ٢٠١١ عن عمر يناهز ٢٨ عامًا بسبب تسمّم كحولي .

الفيلم من إخراج سام تايلور جونسون ومن بطولة ماريسا أبيلا في دور وينهاوس.

يُظهر المقطع الدعائي للفيلم إيمي وهي تحصل على وشم مكتوب عليه “فتاة الأب” على ذراعها الأيسر وفي خلفية المشاهِد صوت وينهاوس وهي تردّد: “اريد ان يسمع العالم صوتي ويتذكرني على ما انا عليه”.

كما يقدّم المقطع الترويجي للفيلم لمحات عن جاك أوكونيل في دور زوج وينهاوس، بالإضافة إلى بليك فيلدر سيفيل وليزلي مانفيل، التي تلعب دور سينثيا، جدّة وينهاوس، مع موسيقى تصويرية لأغنية إيمي الشهيرة لعام ٢٠٠٦ بعنوان العودة إلى الأسود “Back To Black”.

يذكر أنّ المغنية ايمي وينهاوس توفيت في ٢٣ تموز ٢٠١١ عن عمر يناهز ٢٨ عاماً، بعدما عُثر عليها جثة هامدة في منزلها بلندن، لم تُعرَف أسباب الوفاة في البداية، إلا أنّ تقارير الشرطة أكدت فيما بعد أنها تُوفيَت متسمّمة بالكحول.

وكانت وينهاوس التي اكتسحت جوائز “غرامي” في العام ٢٠٠٨ من خلال ألبومها “باك تو بلاك”، عانت مشاكل كبيرة مع الإدمان على الكحول والمخدرات ودخلت مراكز إعادة التأهيل مرات عدة.

وأثار موت وينهاوس حينها حالة صدمة وحزن لدى معجبيها ولدى نجوم الغناء والتمثيل بالعالم.