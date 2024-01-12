حريق ضخم في موقع تصوير مسلسل تركي والفريق ينجو بأعجوبة

نجا فريق عمل مسلسل “الفاتح” والطاقم بأكمله من حادث خطير طاله بعدما تعرّض موقع التصوير في “هادمكوي” لحريق ضخم بسبب عطل كهربائي بحسب ما تمّ تداوله.

الحريق اندلع خلال استراحة فريق العمل من التصوير، فلم يتعرّض أحد لأذى كبير باستثناء بعض العمّال الذين تأثروا من الدخان الكثيف الذي غطى المكان فتمّ نقلهم بسرعة إلى المستشفى للمعالجة.

وقد تمّ إيقاف التصوير مؤقتًا الى حين اعادة تجهيز المكان على ان يتم استكمال التصوير قريبًا خاصة أن مسلسل “الفاتح” سيعرض على قناة TRT1 نهاية شباط/فبراير أو بداية آذار/مارس القادم.

ستدور احداث العمل حول حياة السلطان محمد الفاتح، وهو من بطولة سركان تشاي اوغلو ونخبة من الممثلين من بينهم الممثل غسان مسعود الذي يلعب دور الصحابي “أبو أيوب الأنصاري”وظهر في البرومو الأول للعمل وهو يقدّم الشخصية باللغة العربية الفصحى.