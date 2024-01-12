ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة ان تحكم على الدكتور م . غ، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بدفع كفالة مالية، بعدما ارتكب خطأ طبياً خلال علاج الإعلامية إيمان الحصري.

وفي التفاصيل، أجرى عملية جراحية لإيمان مقدمة برنامج "مساء dmc"، وتسبب لها في أزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي وكاد الأمر بأن يودي بحياتها.ّ

يذكر أن الطبيب المتهم حكم عليه في العديد من هذه القضايا المشابهة وتم اثبات انه عرض حياة أكثر من مريض للخطأ ولذلك تم الحكم عليه لهذه الفترة.

كانت هذه تفاصيل خبر اليكم قرار المحكمة بحق الطبيب المتسبب في أزمة إيمان الحصري الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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