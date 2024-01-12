سمسم شهاب يطرح أغنية جديدة "شايل الوجع"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري سمسم شهاب أغنية جديدة له تحت عنوان "شايل الوجع"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وأغنية "شايل الوجع" من كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، وتوزيع طه الحكيم.

وكان سمسم شهاب قد أعلن عن طرح الأغنية عبر صفحته الشخصية، ونشر منشور كت فيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهورى الكريم انتظروا اليوم على كل منصات السوشيال ميديا أغنيتى الجديدة شايل الوجع. دعواتكم ودعمكم يفرق كتير، ومنتظر مشاهداتكم ومشاركاتكم على الأغنية، صباحكم كله خير بأمر الله".

كما نشر سمسم مقطع من أغنيته الجديدة على حسابه الرسمي، وتفاعل معها عدد كبر من المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بالأغنية.

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