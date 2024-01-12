بعد شائعات انفصالهما.. أول ظهور لـ شيماء سيف ومحمد كارتر

ميرنا وليد - بيروت - نشر المنتج محمد كارتر صورة له مع زوجته الممثلة المصرية شيماء سيف، وذلك في أول ظهور لهما بعد شائعات وقوع الطلاق بينهما.



وشارك محمد كارتر متابعيه، الصورة التي ظهر فيها برفقة زوجته شيماء، ولم يعلق بأي كلمة بل اكتفى بوضع قلوب.

وتفاعل المتابعون مع الصورة معبرين عن إعجابهم بالصورة وبعلاقة الثنائي الجميلة، كما تمنوا لهما السعادة الدائمة في حياتهما سوياً.

وبهذه الصورة نفى الثنائي شائعات وقوع الطلاق بينهما، وأكدا على علاقتهما الجيدة.

يذكر أن محمد كارتر كان قد كتب توضيحاً غاضباً على حسابه الرسمي، نفى من خلاله كل ما تم تداوله عن الطلاق.

وقال: "حصرياً ووقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي! الكلام ده ممكن يكون عندك مش عندنا، وناقص تحلفوا أنه حصل خيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام!"

وأضاف محمد: "بتجيبوا الهري دي منين؟، هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟، عاوزين إيه؟".

وتابع: "طيب ما كل مرة بيبان إنكم كدابين، آه معلش ما أنتم مايفرقش معاكم الفضايح".

وأكد أنه تراجع عن تحرير محضر ضد مروجي الشائعات قائلاً: "كان نفسي آخد المسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير، ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه المحضر".

