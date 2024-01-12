أسعار تذاكر وموعد حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلتين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي 25 و26 من شهر يناير الحالي.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل مؤلفاته، ومنها : "أهم أعماله صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش، وغيرها من الأغاني، منها مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة وغيرها.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

وكانت طرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل بثلاث فئات مختلفة، الأولى 1460، والثانية 1210، والثالثة والأخيرة 810 جنيها.

معلومات عن الموسيقار عمر خيرت

بدأت علاقة عمر خيرت، بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959، درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن حتى اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) والتي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف.

وعمل عمر خيرت، في الفرق كعازف درامز والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل: "الخادمة، رابسودية عربية" وغيرها.

وأطل عمر خيرت، على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1983.