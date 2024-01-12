ماذا قال شريف منير لمن يهاجمه على السوشيال ميديا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان شريف منير، رسالة لكل من يهاجمه ويهاجم الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منير، ببرنامج"أسرار النجوم": "رسالتي لمن يهاجمنا كفنانين من خلف شاشة موبايل يكون كل همه الهجوم فقط ولا تتعب نفسك فهو أصبح لا يؤثر فينا، لأن بيكون فيه هجوم للهجوم فقط دون أي سبب، وفيه منهم لجان إلكترونية طبعا".

وتابع: "ورضينا أم لا السوشيال ميديا أصبحت حاجة مهمة في حياتنا وحياة أولادنا ومؤثرة، وأحيانا يعود بشكل سلبي وهؤلاء أقوم بعمل مونتاج لهم من حياتي".

وأضاف: "الحقيقة كنت أرد دائما وأنفعل وأتأثر بما يحدث ولكن كنت بتعب، والآن وصلت لمرحلة من الهدوء مع نفسي وأني أفكر قبل الرد وأصبحت قليل الرد، وبعمل حاجة تانية تسعدني هي (البلوك)، خصوصا في التعليقات المسيئة أبحث عنها لكي أغلقها، البلوك من أحلى الحاجات اللي حصلت".

يذكر أن، شريف منير أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته لورا في شهر سبتمبر الماضي، حيث كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام": "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب".

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