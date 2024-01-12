نادين نسيب نجيم تطل الجمهور بصور شاعرية.. وهكذا علقت عليها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور صورتين حديثة لها وشاعرية من إحدى المناطق الجبلية في لبنان.

وصبحت نادين على الجمهور قائلة: "صباح الخير … صباح الجمال والرواق والاحلام"، وقد إرتدت شورت باللون الأسود، مع توب شتوية باللون الأسود أيضاً، وتركت شعرها منسدل على كتفها بكامل طبيعته، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وكانت نادين نسيب نجيم قد نشرت صورة تجمعها بالنجم العالمي ويل سميث، وهما يتحدثان سوياً، وذلك من كواليس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة، التي أقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية،

وقالت نادين في تعليقها على الصورة: "خمنوا ما كنا نتحدث عنه... فيلمي المفضل لويل سميث هو "السعي وراء السعادة" ماذا عنكم؟ أي واحد يعجبكم؟".

الفنانة الإماراتية أحلام أعادت نشر الصورة، وقالت في تعليق متغزلةً بنادين: "يعمل نفسه يبي يفتح حوار معاها بس الأكيد يبي يشوف الجمال، ما عندهم نفس اللي عندها".

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