بكنزة مفتوحة.. شمس الكويتية تثير الجدل مجدداً بإطلالتها والجمهور يعلق - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة شمس الكويتية عدداً من الصور الحديثة لها وهي جالسة في حديقة مرتدية كنزة ذو أزرار وتاركة بعضها غير مقفل ونسقتها مع تنورة باللون البيج ونسقت الاطلالة مع حذاء بنفس اللون ونسقت قرطين ملونين.



واعتبر بعض المعلقين ان الاطلالة جريئة على الرغم من جمالها فكتب أحدهم: "يحق لها تستعرض في جسمها أنت شايفة جسمها كيف حلو وكيف محافظ عليها وشايف الذوق الملابس وكلها أناقة ورقة ودلع البنات الله أكبر عليكم على الحسد" بينما كتب آخر: "ليش هل استعراض معقوله"